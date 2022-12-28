Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал 2 боя, которые ждёт больше всего в 2023 году

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне эксперт Майкл Биспинг поделился мыслями о поединках, которые он хотел бы увидеть в следующем году. В свой список он включил противостояние в UFC и боксе.



«Пять боёв, которые обязательно должны состояться в 2023 году? Я начну с Джонса против Нганну. Какие ещё? Я также включу в список поединок Фьюри и Усика», — написал Биспинг у себя в социальных сетях.



Отметим, что оба боя, которые упомянул Биспинг, на данный момент официально не утверждены. Фрэнсис Нганну сейчас продолжает восстановление после травмы. Ни он, ни Джон Джонс пока не получили соперников для следующего боя. Что касается Александра Усика и Тайсона Фьюри, то их поединок может состояться весной следующего года. Ранее сообщалось, что стороны уже ведут переговоры.

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: