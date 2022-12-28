Кевин Ли: подерусь с Хамзатом Чимаевым в следующем бою. Он не сможет меня забороть

30-летний американский боец Кевин Ли, ранее выступавший в полусреднем весе UFC, рассказал, что он планирует в следующем бою встретиться с главной звездой дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Я подерусь с Хамзатом Чимаевым в следующем бою. Он не сможет забороть меня и я никогда не проигрывал первый раунд», — написал Ли в социальных сетях.

Напомним, всего в смешанных единоборствах Чимаев провёл 12 боёв, в каждом из которых одерживал победы. Последним его противостоянием был поединок с представителем США Кевином Холландом. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был драться с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира был изменён.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: