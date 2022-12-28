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«Во мне живёт монстр». Конор Макгрегор показал новые часы Rolex

«Во мне живёт монстр». Конор Макгрегор показал новые часы Rolex
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в соцсетях, показав подписчикам фото новых часов.

«Во мне живёт монстр. Новые часы Rolex», — подписал фотографию Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом прошлого года, уступил представителю США Дастину Порье. При этом Макгрегор сломал ногу. В активе 34-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим соперником для ирландского бойца.

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