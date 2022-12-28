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Хабиб Нурмагомедов прибыл в Японию в качестве капитана сборной Bellator. Фото

Хабиб Нурмагомедов прибыл в Японию в качестве капитана сборной Bellator. Фото
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию из Японии. В Токио Хабиб прибыл в качестве капитана сборной Bellator.

«Токио», — написал Нурмагомедов.

Фото: https://twitter.com/TeamKhabib

Напомним, 31 декабря в Токио состоится матчевая встреча Bellator и Rizen. На спортивном мероприятии выступит россиянин Гаджи Рабаданов. Противостоять ему будет спортсмен из Японии Кодзи Такеда.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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