Хабиб Нурмагомедов прибыл в Японию в качестве капитана сборной Bellator. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию из Японии. В Токио Хабиб прибыл в качестве капитана сборной Bellator.
«Токио», — написал Нурмагомедов.
Фото: https://twitter.com/TeamKhabib
Напомним, 31 декабря в Токио состоится матчевая встреча Bellator и Rizen. На спортивном мероприятии выступит россиянин Гаджи Рабаданов. Противостоять ему будет спортсмен из Японии Кодзи Такеда.
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
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