В зале Хабиба палкой наказывают бойцов за неправильные стрижки. Видео

Появилась видеозапись, на кадрах которой демонстрируется, как бойцов, тренирующихся в зале бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, наказывают палкой за неправильные стрижки. Наказание получают те спортсмены, волосы которых длиннее определённого размера. Видео появилось на канале Smesh MMA в YouTube.



«В спортзале Хабиба тебя накажут за неправильную стрижку», — говорится в описании к ролику.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки:

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.