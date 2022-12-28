Рики Симон бросил вызов Петру Яну. Видео
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Американский боец смешанных единоборств Рики Симон определил, кого бы хотел видеть своим следующим соперником. Симон желал бы сразиться с россиянином Петром Яном.
«Пётр, я слышал, ты решил не завершать карьеру. Так давай дадим фанатам то, чего они хотят!» — написал Симон у себя в социальных сетях, добавив к сообщению видео.
Рики Симон бросил вызов Петру Яну:
30-летний Симон в последнем бою встречался с валлийцем Джеком Шором. Поединок состоялся в июле 2022 года и завершился победой Рики удушающим приёмом во втором раунде. В общей сложности в его активе 20 побед и три поражения. Ян за время карьеры провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел 4 поражения. В последнем поединке Пётр уступил американцу Шону О’Мэлли.
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