«Мои штаны постоянно спадали». Тайсон Фьюри – о своём первом в жизни бое

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вспомнил, как впервые в жизни подрался. По словам Тайсона, это произошло, когда ему было девять лет.



«Я помню, как дрался с соседом. Мне было девять. Мы обошли дом и без всякой причины немного подрались на лужайке. У меня была пара спортивных штанов с Дональдом Даком, и они постоянно спадали. Это происходило каждый раз, когда я пытался наносить удары», — приводит слова Фьюри на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на канале iFL TV в YouTube.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне эксперт Майкл Биспинг, говоря о боях, которых в следующем году ждёт больше всего, назвал потенциальный поединок Фьюри с Александром Усиком.