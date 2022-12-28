Корешков объяснил отказ Немкова от чемпионского боя с Ромеро

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал отказ действующего лидера полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) организации Вадима Немкова от поединка с кубинским ветераном Йоэлем Ромеро.

Напомним, бой Немков – Ромеро должен был состояться 4 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) и стать частью турнира Bellator 290.

«Выбор Вадима Немкова – это грамотное решение, потому что у него был долгий и изнурительный лагерь к бою с Кори Андерсеном, и логично, что после него он взял хороший отдых.

Наверное, он взвесил силы и решил, что у него будет маловато времени ещё раз подготовиться на пять раундов, чтобы быть в оптимальной, хорошей форме. Наверное, всё-таки он всё обдумал и решил отложить бой. К тому же надо дать Токову завоевать титул и помочь ему подготовиться», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.