Корешков объяснил отказ Немкова от чемпионского боя с Ромеро

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал отказ действующего лидера полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) организации Вадима Немкова от поединка с кубинским ветераном Йоэлем Ромеро.
Напомним, бой Немков – Ромеро должен был состояться 4 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) и стать частью турнира Bellator 290.
«Выбор Вадима Немкова – это грамотное решение, потому что у него был долгий и изнурительный лагерь к бою с Кори Андерсеном, и логично, что после него он взял хороший отдых.
Наверное, он взвесил силы и решил, что у него будет маловато времени ещё раз подготовиться на пять раундов, чтобы быть в оптимальной, хорошей форме. Наверное, всё-таки он всё обдумал и решил отложить бой. К тому же надо дать Токову завоевать титул и помочь ему подготовиться», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
- 28 декабря 2022
-
20:57
-
20:08
-
19:54
-
18:43
-
18:05
-
17:48
-
17:29
-
16:52
-
16:02
-
15:48
-
15:09
-
14:57
-
13:53
-
13:23
-
12:59
-
12:39
-
12:05
-
11:47
-
10:55
-
10:26
-
10:22
-
10:03
-
09:24
-
09:13
-
00:50
- 27 декабря 2022
-
23:39
-
23:11
-
22:31
-
21:47
-
21:19
-
20:47
-
20:11
-
19:53
-
19:21
-
19:10