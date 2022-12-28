Тайсон Фьюри высказался о бое Тима Цзю и Джермелла Чарло

Звёздный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) и австралийцем Тимом Цзю (21-0, 15 KO), который может состояться в первой половине 2023 года.

«Сын Цзю смотрится неплохо, не так ли? Он дерётся за чемпионский титул в следующем бою против Чарло. Хороший парень. Хотя и Чарло хорош. Так что это тяжёлый бой для Тима», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, поединок Чарло и Цзю был запланирован на 28 января в Лас-Вегасе (США), однако встречу пришлось перенести на неопределённый срок из-за травмы американца.

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