«Я не просто хороший боец». Фьюри объяснил, почему добился успеха в боксе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) объяснил, что позволило ему стать одним из самых успешных и популярных людей в мире единоборств.

«Две недели назад я спросил у своей жены: «Ты можешь представить нашу жизнь, если бы я не стал чемпионом мира в супертяжёлом весе? А что, если бы я бросил бокс после десяти боёв?» Я верю, что каждый делать в жизни всё, что хочет.

Я добился своего, потому что хотел этого. Потому что имел намерение. Дело не только в том, что я хороший боец, и это отделяет меня от всех остальных. Это желание достичь чего-то. Если вы действительно хотите сделать что-то, то вы это сделаете. Это то, что я усвоил. И чем бы я ни занимался – я буду хорош в этом», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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