«Я не просто хороший боец». Фьюри объяснил, почему добился успеха в боксе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) объяснил, что позволило ему стать одним из самых успешных и популярных людей в мире единоборств.
«Две недели назад я спросил у своей жены: «Ты можешь представить нашу жизнь, если бы я не стал чемпионом мира в супертяжёлом весе? А что, если бы я бросил бокс после десяти боёв?» Я верю, что каждый делать в жизни всё, что хочет.
Я добился своего, потому что хотел этого. Потому что имел намерение. Дело не только в том, что я хороший боец, и это отделяет меня от всех остальных. Это желание достичь чего-то. Если вы действительно хотите сделать что-то, то вы это сделаете. Это то, что я усвоил. И чем бы я ни занимался – я буду хорош в этом», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика
- 29 декабря 2022
-
00:26
-
00:00
- 28 декабря 2022
-
23:50
-
22:52
-
22:50
-
22:41
-
21:57
-
21:55
-
21:40
-
20:57
-
20:08
-
19:54
-
18:43
-
18:05
-
17:48
-
17:29
-
16:52
-
16:02
-
15:48
-
15:09
-
14:57
-
13:53
-
13:23
-
12:59
-
12:39
-
12:05
-
11:47
-
10:55
-
10:26
-
10:22
-
10:03
-
09:24
-
09:13
-
00:50
- 27 декабря 2022
-
23:39