Фьюри: я мог быть счастливее, если бы продавал машины

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) высказался о своём отношении к собственным достижениям в профессиональном боксе.
«Я мог быть счастливее, если бы продавал машины. Бокс потребовал многого. Я не собираюсь говорить, что отношусь ко всему как к должному, потому что я тяжело работал, на протяжении многих часов получая удары по голове.
Какой процент людей задаётся невероятной целью, будучи детьми? И достигает её. Какой ребёнок не просто хочет стать адвокатом или садовником. На планете семь миллиардов людей и два чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я попал в один-два процента людей, вознамерившихся добиться чего-то детьми, и имел достаточно желания для того, чтобы идти к своей цели 30 лет», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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