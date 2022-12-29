«Нормальный человек не станет величайшим бойцом». Джо Роган высказался о Джоне Джонсе

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о двукратном чемпионе организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) американце Джоне Джонсе.
«Когда ты самый молодой парень в истории, который дерётся за титул, и ты начинаешь бой с «Шогуном» [Маурисио Руа] ударом коленом в прыжке… это дико. Джон – сумасшедший чувак. Реально.
Я общался с Джоном, когда с ним происходило всё дерьмо, и я сказал: «Послушай, ты безумный засранец. И именно такой парень является величайшим бойцом всех времён». Вы не станете лучшим бойцом, будучи нормальным человеком. Я сказал: «Я знаю, что ты ошибаешься и совершаешь тупые поступки, но ты величайший. И ты ещё покажешь это миру», – сказал Роган в рамках выпуска своего подкаста.
Ранее Роган отреагировал на решение США обменять российского предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, а не пехотинца Пола Уилана.
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