Фьюри: даже мой отец говорил мне, чтобы я забыл о боксе

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал о своём непростом пути становления в качестве одного из лучших боксёров планеты.

«Очень легко быть посредственным. Каждый способен согласиться на работу, с которой, как он считает, он справится. Но тяжело стремиться к тому, чтобы стать лучшим в чём-то. Посвятить себя чему-то, толкать себя и верить, что бы ни происходило. Сколько людей скажет вам, что у вас не получится?

Вы думаете, мне легко было оказаться здесь, не имея ничего? Сколько людей мне сказали, что у меня не получится? Что я трачу время впустую, что я должен найти нормальную работу? Оставить школу и уйти в никуда – безумная затея. Даже мой отец говорил мне, чтобы я забыл о боксе, это игра в напёрстки. И это кажется очевидным.

Если вы возьмёте тысячу боксёров, то лишь небольшая горстка добьётся чего-то. Они могут уйти из бокса, с ними может что-то произойти. Большинство из них просто скажет «пока». И так поступают не только боксёры, но и все остальные люди. Вы должны тяжело работать и не обращать внимания на тех, кто говорит, что мы не можете чего-то. Я гарантирую, даже самые близкие люди скажут вам: «Забудь об этом». Если вам исполнилось 30 или 40 лет, вы пытались, но у вас не получилось – это не провал. Это успех. Провалом было бы, если бы вы не попытались», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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