Шара Буллет подписан в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подписал соглашение с UFC. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник MMA».

Дебют 28-летнего уроженца Махачкалы планируется в мае или июне 2023 года. Подписанием занимался знаменитый менеджер Али Абдель-Азиз.



В своём последнем бою, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд сумел нокаутировать индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, 3 декабря, на турнире RCC 13, который прошёл в Екатеринбурге, россиянин одержал победу над своим соотечественником Михаилом Рагозиным единогласным решением судей.



Всего в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 17 боёв. В них он не потерпел ни одного поражения.