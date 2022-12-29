Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Анкалаева: Магомед выиграл у Блаховича 4-1

Тренер Анкалаева: Магомед выиграл у Блаховича 4-1
Комментарии

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлом весе UFC, Сухраб Магомедов прокомментировал исход боя своего подопечного с Яном Блаховичем.

«4-1 в пользу Магомеда. В первом раунде он был активнее, атаковал и прессинговал, было больше точных попаданий, Блахович бил только по ноге. И один удар в голову, чуть рассёк бровь Магомеду. Блахович выиграл второй раунд вчистую, бил прямо в голень, у него просто нога оказалась покрепче, чем у Магомеда», — рассказал тренер в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем продлился все пять раундов и завершился ничьей раздельным решением судей. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным и за него сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл в январе.

Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022