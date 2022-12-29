Тренер Анкалаева: Магомед выиграл у Блаховича 4-1

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлом весе UFC, Сухраб Магомедов прокомментировал исход боя своего подопечного с Яном Блаховичем.
«4-1 в пользу Магомеда. В первом раунде он был активнее, атаковал и прессинговал, было больше точных попаданий, Блахович бил только по ноге. И один удар в голову, чуть рассёк бровь Магомеду. Блахович выиграл второй раунд вчистую, бил прямо в голень, у него просто нога оказалась покрепче, чем у Магомеда», — рассказал тренер в интервью YouTube-каналу Meta MMA.
Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем продлился все пять раундов и завершился ничьей раздельным решением судей. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным и за него сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл в январе.
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