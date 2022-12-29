Марлон Вера: существуют препараты, которые за ночь могут скрыть следы запрещённых веществ

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, высказался по поводу темы запрещённых веществ в ММА.

«Если Диллашоу вновь вернётся, то это будет очень странно, ведь он уже проваливал допинг-тест. Тем более что он говорил, что ушёл навсегда.

Когда ты уходишь, то тебя убирают из пула тестирования USADA. Это просто сумасшествие. Мне кажется, что если ты завершаешь карьеру, то ещё хотя бы год должен проверяться на допинг.

Убеждён в том, что спортсмены читерят по сей день. Говорят, существуют специальные препараты, которые за одну ночь могут скрыть следы запрещённых веществ. Лично я лучше умру, чем буду читерить», — приводит слова Веры MMA News.

Марлон Вера свой последний поединок провёл на турнире UFC on ESPN в августе этого года. Эквадорец одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над американским бойцом Домиником Крузом. Всего у Веры 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах, семь поражений и ничья. Следующий поединок он проведёт с Кори Сэндхагеном в рамках главного события турнира UFC Fight Night 219, который пройдёт 18 февраля 2023 года.

Рики Симон бросил вызов Петру Яну: