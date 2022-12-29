Макгрегора назвали самым известным человеком в Ирландии. Конор отреагировал

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был назван самым известным человеком Ирландии всех времён, согласно порталу Media Maps.



Макгрегор опередил таких известных деятелей, как боксёр Кэти Тейлор, фронтмен группы U2 Боно, писатели Джеймс Джойс и Оскар Уайльд.



Сам Конор отреагировал на новость короткой записью на своей странице в одной из социальных сетей: «Здорово! Очень мило».



Свой последний поединок в UFC Конор Макгрегор провёл в июле 2021 года. Там ирландец сломал ногу и проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.



Ожидается, что Макгрегор вернётся в октагон в 2023 году. Боец собирается начать выступления в полусреднем весе.