Александр Емельяненко поделился фотографией дочери

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, выложив фотографию дочери — Полины Емельяненко, которая занимается волейболом.
«Емельяненко…» — подписал фотографию боец.
Полина Емельяненко
Матерью Полины является первая супруга Емельяненко Ольга Горохова, с которой Александр развёлся ещё в 2011 году. Девочка проживает с матерью.
Александр Емельяненко свой последний поединок провёл 16 декабря в рамках турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Александр проиграл представителю поп-ММА и блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.
Также в сентябре этого года Емельяненко проиграл другому российскому бойцу, Вячеславу Дацику, нокаутом уже на 13-й секунде поединка.
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