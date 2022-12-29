Александр Емельяненко поделился фотографией дочери

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, выложив фотографию дочери — Полины Емельяненко, которая занимается волейболом.



«Емельяненко…» — подписал фотографию боец.

Полина Емельяненко

Матерью Полины является первая супруга Емельяненко Ольга Горохова, с которой Александр развёлся ещё в 2011 году. Девочка проживает с матерью.



Александр Емельяненко свой последний поединок провёл 16 декабря в рамках турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Александр проиграл представителю поп-ММА и блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.



Также в сентябре этого года Емельяненко проиграл другому российскому бойцу, Вячеславу Дацику, нокаутом уже на 13-й секунде поединка.