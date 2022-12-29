Каннонье: победа Перейры делает дивизион более интересным. Даже для самого Адесаньи

Боец UFC Джаред Каннонье высказал своё мнение по поводу исхода титульного поединка в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Не сказал бы, что победа Перейры над Адесаньей – это хорошо для меня. Я не был рад или что-то типа того, не было эмоций, скорее, рассуждаю с позиций логики. Победа Алекса делает дивизион более интересным, в том числе и для самого Исраэля.



Так что это хорошо для всех нас. У нас всех больше шансов теперь добраться до титула, потому что реванши в этом спорте получить сложнее.



Но нет, я не радовался тому, что Исраэль проиграл, никогда никому не желаю зла», — приводит слова Каннонье Sportskeeda.