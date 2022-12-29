Джервонта Дэвис освобождён из-под стражи под залог
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Американский профессиональный боксёр, действующий чемпион мира в лёгком и полусреднем весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис отпущен из-под стражи под залог, сообщает ESPN.
Сумма залога составила $ 1 тыс.
Напомним, 28-летний боксёр 27 декабря был задержан по делу о домашнем насилии. Джервонта Дэвис обвиняется в избиении свей девушки, которой он разбил губу ударом по лицу. Причём это не первый подобный инцидент с участием Дэвиса. В 2020 году он был арестован за избиение своей подруги на баскетбольной игре.
В ночь на 8 января Джервонта Дэвис должен провести бой с обладателем чемпионского пояса WBA во втором полулёгком весе Эктором Гарсией, который поднимется в лёгкий вес ради этого боя.
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