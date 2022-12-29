Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Чимаева хочет, чтобы боец подрался с Алексом Перейрой

Тренер Чимаева хочет, чтобы боец подрался с Алексом Перейрой
Комментарии

Андреас Микаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал, что хочет для своего подопечного поединок с бразильцем Алексом Перейрой.

«Я хочу, чтобы Хамзат выступал в среднем дивизионе. Ради чемпионского пояса. Он мог бы провести потрясающий поединок с Алексом Перейрой. Но для нас вообще не проблема выступать в полусреднем весе. Если хотите, чтобы мы дрались в этом дивизионе, то дайте просто время на сгонку веса», — сказал тренер в видео на YouTube-канале Хамзата Чимаева.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Боец уже неоднократно заявлял о желании получить титульный бой в среднем весе с Алексом Перейрой.

Новость по теме
Белал Мухаммад: готов подраться с Чимаевым в Лондоне, даже если он провалит взвешивание
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022