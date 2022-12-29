Марлон Вера: не уверен, что бойцов из России проверяют на допинг
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Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, высказался о проверках российских бойцов на допинг.
«Американское антидопинговое агентство работает эффективно, но действует ли USADA так же в странах третьего мира? Проверяют ли бойцов из России? Я в этом вообще не уверен. Я живу в Калифорнии, и они постоянно приходят ко мне домой», — сказал Вера в интервью YouTube-каналу бывшего бойца UFC Майкла Биспинга.
Марлон Вера провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу. Следующий бой эквадорец проведёт с Кори Сэндхагеном в рамках главного события турнира UFC Fight Night 219, который состоится в феврале 2023 года.
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