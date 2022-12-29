Рахмонов отреагировал на слова Нила о своей лёгкой победе над Шавкатом
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, отреагировал на высказывания американца Джеффа Нила, который заявил, что легко добьётся победы над соперником.
«Скажи это после боя», — написал Рахмонов в своих социальных сетях.
Поединок между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым в полусреднем весе UFC пройдёт 14 января 2023 года.
В июне Шавкат Рахмонов на турнире UFC on ESPN победил удушающим приёмом во втором раунде американца Нила Магни. Всего у казахстанского бойца 16 побед в ММА.
Джефф Нил, в свою очередь, последний раз выходил в октагон в августе в рамках турнира UFC Vegas 59. Американец завершил поединок с бразильским бойцом Висенте Луке победой нокаутом в третьем раунде.
Новость по темеДжефф Нил: Рахмонов хорош во всём, но я легко заберу победу
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