Бой Рахмонова с Нилом отменён, казахстанский боец получит нового соперника
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Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, сообщил, что его поединок с американцем Джеффом Нилом отменён.
«Из-за травмы оппонента сняли с боя. На данный момент жду замену. Всё зависит от уровня бойца и его подготовки. Ведутся переговоры с UFC», — приводит слова Рахмонова Naizadai.
Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом должен был состояться на турнире UFC в Лас-Вегасе 14 января 2023 года.
Свой последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в июне этого года на турнире UFC on ESPN, он победил удушающим приёмом во втором раунде американца Нила Магни. Всего у казахстанского бойца 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед в них.
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