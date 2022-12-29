Царукян отказался помогать Волкановски в подготовке к бою с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян рассказал, что отказался помогать Алексу Волкановски в подготовке к титульному поединку с Исламом Махачевым.



«Волкановски пытался подключить меня к тренировочному лагерю. Я отказался, так как не было смысла. Я понимал, что пока у меня не идут активные тренировки. На меня сначала вышел менеджер, потом мой друг Эдвин, затем ещё один парень через Америку. Не думаю, что для меня есть смысл быть в его лагере, даже если будут дивиденды в виде денег. Если бы у меня была подготовка, если бы понимал, что буду выходить на замену в Австралии, то, возможно, поехал бы. Сейчас запланирован отдых, я дома не был восемь или девять месяцев.



Может ли Волкановски не позволить перевести себя в партер? Конечно. Если не будет стоять возле сетки, если будет занимать центр и не лететь на Ислама. Думаю, на руках и ногах Волкановски перебьёт Ислама», — цитирует Царукяна «Матч ТВ».