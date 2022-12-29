Рабаданов высказался о том, что на турнире Bellator vs RIZIN ему будет секундировать Хабиб

Российский боец Гаджи Рабаданов поделился мнением о том, что Хабиб Нурмагомедов будет секундировать ему в бою с японцем Коджи Такедой. Поединок состоится на турнире Bellator vs RIZIN, который запланирован на 31 декабря.



«Конечно, для меня это огромная поддержка и большой опыт. Хабиб хорошо знает этот спорт и в нужную минуту может дать важный совет. Это большая поддержка», — сказал Рабаданов на пресс-конференции.

Гаджи Рабаданов свой последний поединок провёл на турнире Bellator 283 с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда, и российский боец одержал победу единогласным решением судей.