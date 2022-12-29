Гаджи Рабаданов: мне нравятся MMA, бьёшь морды — зарабатываешь деньги

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе Bellator, Гаджи Рабаданов ответил на вопрос, почему он решил заниматься смешанными единоборствами.



«Мне нравятся MMA, бьёшь морды — зарабатываешь деньги», — сказал Рабаданов на пресс-конференции перед совместным турниром Bellator и Rizin.



Напомним, 31 декабря в Токио состоится встреча промоушенов Bellator и Rizin. В рамках мероприятия Гаджи Рабаданов проведёт поединок с японским спортсменом Коджи Такедой.



Гаджи Рабаданов свой последний поединок в профессиональной карьере провёл на турнире Bellator 283 с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда, и российский боец одержал победу единогласным решением судей.



Ранее Рабаданов поделился ожиданиями от своего поединка с Такедой.