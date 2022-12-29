Кормье: Чимаеву нужна победа над лучшими из лучших. Боя с Холландом недостаточно

Легендарный в прошлом боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал мнение о том, что Хамзату Чимаеву нужен бой с топовыми соперниками, чтобы получить титульный поединок.



«Чимаеву нужна победа над лучшими из лучших, потому что победа над хорошими бойцами ничего не даёт. Боя с Холландом недостаточно. Ему нужно победить Мухаммада, Ковингтона, Уиттакера, Веттори или Пауло Косту. Что объединяет всех этих парней, кроме Мухаммада? Они все уже дрались за пояс», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.



Хамзат Чимаев в своём последнем поединке на турнире UFC 279 выиграл у американского бойца Кевина Холланда удушающим приёмом в первом раунде. Всего у шведского бойца чеченского происхождения 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.