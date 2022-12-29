Кормье: Чимаеву нужна победа над лучшими из лучших. Боя с Холландом недостаточно

Легендарный в прошлом боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал мнение о том, что Хамзату Чимаеву нужен бой с топовыми соперниками, чтобы получить титульный поединок.
«Чимаеву нужна победа над лучшими из лучших, потому что победа над хорошими бойцами ничего не даёт. Боя с Холландом недостаточно. Ему нужно победить Мухаммада, Ковингтона, Уиттакера, Веттори или Пауло Косту. Что объединяет всех этих парней, кроме Мухаммада? Они все уже дрались за пояс», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.
Хамзат Чимаев в своём последнем поединке на турнире UFC 279 выиграл у американского бойца Кевина Холланда удушающим приёмом в первом раунде. Всего у шведского бойца чеченского происхождения 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
- 29 декабря 2022
-
16:31
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:57
-
14:35
-
13:55
-
13:33
-
13:21
-
12:31
-
12:10
-
11:49
-
11:12
-
10:45
-
10:27
-
10:07
-
09:51
-
09:22
-
07:02
-
03:00
-
00:45
-
00:26
-
00:00
- 28 декабря 2022
-
23:50
-
22:52
-
22:50
-
22:41
-
21:57
-
21:55
-
21:40
-
20:57
-
20:08
-
19:54