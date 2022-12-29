«Меньше слов и больше дела». Бетербиев — о бое с Ярдом

Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Великобритании Энтони Ярдом. Он состоится 28 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Ровно один месяц до боя. Меньше слов и больше дела – просто продолжаем работать каждый день», — написал Бетербиев.
Напомним, в последнем поединке Артур встречался со спортсменом из США Джо Смитом-младшим. Бой прошёл в ночь с 18 на 19 июня мск и носил статус объединительного. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур победил, отправив соперника в нокаут во втором раунде.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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