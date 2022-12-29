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Менеджер Махачева назвал условие, которое поможет победить Ислама

Менеджер Махачева назвал условие, которое поможет победить Ислама
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу предстоящего поединка между его клиентом и австралийцем Александром Волкановски. Он пройдёт в феврале следующего года. По словам Абдель-Азиза, чтобы быть готовым к противостоянию с Махачевым, нужно 20 лет прожить на Кавказе.

«Александр Волкановски продолжает говорить, что будет готов. Мы знаем это, потому что он настоящий чемпион. Но люди с горного Кавказа особенные. Нужно пожить там 20 лет, чтобы быть готовым. 11 февраля Махачев
покажет, почему он лучший вне зависимости от весовой категории», — написал Абдель-Азиз.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:

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