Экс-чемпион Bellator Корешков оценил перспективы Шары Буллета в UFC

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал переход российского бойца среднего веса (до 84 кг) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в UFC.



«Если он будет выступать в UFC так же, как и в России, и ничего не изменится, то перспективы у него есть, и они большие. Он неплохой ударник, который показывает яркие бои. Но в UFC уровень оппозиции будет намного выше. Как Шара будет с этим справляться, уже будет зависеть чисто от него. Я бы не сказал, что в его 28 лет поздно дебютировать в UFC. Это довольно хороший возраст. Он уже зрелый и опытный», — приводит слова Корешкова «РБК-Спорт».



О подписании контракта Шары Буллета с UFC стало известно сегодня, 29 декабря. Дебютировать в американском промоушене он должен в мае или июне следующего года.

Боец клуба «Шторм» Андрей Корешков показал кросс-фит тренировку: