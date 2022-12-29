Команда Хамзата Чимаева представила информацию о его следующем бое
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев следующий поединок может провести в среднем весе. Об этом рассказал представитель команды Чимаева. В настоящий момент Хамзат выступает в полусреднем весе.
«Хамзат может провести следующий бой в среднем весе. Колби Ковингтон от боя с Хамзатом отказался, насколько мы понимаем», – приводит слова представителя команды Чимаева ТАСС.
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:
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