В 2023-м ACA проведёт ГП во всех весовых категориях с призовым фондом более $ 10 млн

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев высказался о планах организации на следующий год. По словам Хасиева, в 2023-м ACA планирует провести Гран-при во всех весовых категориях с призовым фондом более $ 10 млн.
«Уважаемые друзья! Хочу поделиться хорошей новостью с вами. В 2023 году в каждом весе Лиги АСА пройдут турниры в формате Гран-при. В том числе и в лёгкой весовой категории! Их общий призовой фонд составит более $ 10 млн. Такое решение было принято в связи с тем, что уже стартовавший Гран-при в лёгком весе, финал которого состоится в середине года, оказался рейтинговым и очень резонансным. Да и вообще, как по мне, это самый честный и интересный формат выявления лучшего бойца! Так что следите за анонсами, нас ожидает, пожалуй, самый многообещающий и, надеемся, успешный год в истории ACA.
P. S. Вы хотели крутую новость, получайте», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.
- 29 декабря 2022
-
20:09
-
19:57
-
19:07
-
18:57
-
18:22
-
18:03
-
17:30
-
17:16
-
16:31
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:57
-
14:35
-
13:55
-
13:33
-
13:21
-
12:31
-
12:10
-
11:49
-
11:12
-
10:45
-
10:27
-
10:07
-
09:51
-
09:22
-
07:02
-
03:00
-
00:45
-
00:26
-
00:00
- 28 декабря 2022
-
23:50
-
22:52