В 2023-м ACA проведёт ГП во всех весовых категориях с призовым фондом более $ 10 млн

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев высказался о планах организации на следующий год. По словам Хасиева, в 2023-м ACA планирует провести Гран-при во всех весовых категориях с призовым фондом более $ 10 млн.



«Уважаемые друзья! Хочу поделиться хорошей новостью с вами. В 2023 году в каждом весе Лиги АСА пройдут турниры в формате Гран-при. В том числе и в лёгкой весовой категории! Их общий призовой фонд составит более $ 10 млн. Такое решение было принято в связи с тем, что уже стартовавший Гран-при в лёгком весе, финал которого состоится в середине года, оказался рейтинговым и очень резонансным. Да и вообще, как по мне, это самый честный и интересный формат выявления лучшего бойца! Так что следите за анонсами, нас ожидает, пожалуй, самый многообещающий и, надеемся, успешный год в истории ACA.



P. S. Вы хотели крутую новость, получайте», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.