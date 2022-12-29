Блахович вновь изменил мнение о судейском решении своего боя с Анкалаевым на UFC 282

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович вновь изменил мнение о поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.
Напомним, их бой проходил на UFC 282 и завершился вничью. Сразу после поединка Блахович заявил, что пояс должны были отдать Анкалаеву. После он говорил, что ничья – справедливый результат. Теперь Ян считает, что к победе был ближе он.
«Я смотрел этот бой пару раз и выслушал много мнений о нём. Да, после поединка я сказал, что пояс следует отдать Анкалаеву. Но я сказал это только потому, что я застрял в пятом раунде. Я думал только о нём, совершенно забыв об остальной части боя. Джо Роган, когда он вышел в октагон, сказал, что я проиграл бой. Но он ошибается. Все, кто думает, что я проиграл бой, смотрят только последний раунд. Как по мне, ничья — справедливое решение. А если серьёзно, думаю, что я был ближе к победе, чем Анкалаев. Ещё один удар, и всё было бы кончено техническим нокаутом. Кроме того, если бы я защищался от его тейкдаунов в пятом раунде, бой был бы моим. В общем, ничья для меня справедлива», — приводит слова Блаховича MMA Fighting.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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