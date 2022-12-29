У экс-бойца UFC Пейдж Ванзант подозрение на перелом трёх костей

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант, возможно, получила перелом трёх костей стопы. Об этом рассказала она сама, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.



«Когда говорят, что ты, возможно, сломала три кости, а не одну», — написала Ванзант.

Фото: Из личного архива Пейдж Ванзант

Напомним, последний поединок Ванзант провела с соотечественницей Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило турнир BKFC 19 в июле 2021 года. Пейдж уступила сопернице единогласным решением судей. Это был её второй поединок в лиге. В дебютном бою она проиграла Бритен Харт. UFC Пейдж покинула после поражения в бою с Амандой Рибас 11 июля 2020 года. Путь в ММА у неё начался в 2012 году.

Пейдж Ванзант показала свежие татуировки на кулаках: