Менеджер Махачева в двух словах поддел Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, ответил на вопрос пользователя о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.



«Али, твои мысли о Коноре Макгрегоре», — спросили у Абдель-Азиза в соцсетях.



«Он ноль», — ответил спортивный менеджер.



Напомним, в середине декабря 2022-го стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта Конор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении его нет. С ирландским бойцом такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.

Конор Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых»: перчатках: