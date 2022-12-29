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Менеджер Махачева в двух словах поддел Макгрегора

Менеджер Махачева в двух словах поддел Макгрегора
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, ответил на вопрос пользователя о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Али, твои мысли о Коноре Макгрегоре», — спросили у Абдель-Азиза в соцсетях.

«Он ноль», — ответил спортивный менеджер.

Напомним, в середине декабря 2022-го стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта Конор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении его нет. С ирландским бойцом такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.

Конор Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых»: перчатках:

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