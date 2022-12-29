Промоутер Фьюри высказался по поводу контракта Тайсона на бой с Усиком

Стороны британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика (20-0, 13 KO) приступили к обсуждению контракта на их бой. Он может состояться в марте следующего года. Об этом рассказал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.



«Переговоры ещё продолжаются. Но я уверен, что контракт в итоге будет подписан», — сказал Уоррен на канале iFL TV в YouTube.



В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде. Усик в последнем бою одолел британца Энтони Джошуа.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: