Бывший чемпион UFC Жозе Альдо отреагировал на смерть Пеле

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо (31-8) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об уходе из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле. Он умер сегодня, 29 декабря. Знаменитому бразильцу было 82 года.



«Неизмеримая потеря. Спасибо за всё, что ты сделал для спорта, Король Пеле!» — написал Альдо.



Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Со временем, однако, организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Пеле с Марадоной головой чеканят мяч: