Рахмонов отреагировал на отмену своего боя с американцем Нилом в UFC

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись об отмене своего поединка с представителем США Джеффом Нилом.



«Видимо, Джефф, это всё пустые разговоры», – написал Рахмонов.



Напомним, поединок между Рахмоновым и Нилом должен был пройти на турнире по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе. Спортивное шоу состоится в ночь на 14 на 15 января 2023 года. Последний бой Шавкат провёл в июне этого года на турнире UFC on ESPN, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Нила Магни. Всего у казахстанского бойца 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед в них.

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