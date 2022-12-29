Рахмонов отреагировал на отмену своего боя с американцем Нилом в UFC
Поделиться
Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись об отмене своего поединка с представителем США Джеффом Нилом.
«Видимо, Джефф, это всё пустые разговоры», – написал Рахмонов.
Напомним, поединок между Рахмоновым и Нилом должен был пройти на турнире по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе. Спортивное шоу состоится в ночь на 14 на 15 января 2023 года. Последний бой Шавкат провёл в июне этого года на турнире UFC on ESPN, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Нила Магни. Всего у казахстанского бойца 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед в них.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
23:41
-
23:25
-
23:09
-
22:32
-
22:04
-
21:19
-
20:57
-
20:09
-
19:57
-
19:07
-
18:57
-
18:22
-
18:03
-
17:30
-
17:16
-
16:31
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:57
-
14:35
-
13:55
-
13:33
-
13:21
-
12:31
-
12:10
-
11:49
-
11:12
-
10:45
-
10:27
-
10:07
-
09:51
-
09:22
Партнерский контент