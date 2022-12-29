Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев сделал резкое заявление в адрес Топурии

Евлоев сделал резкое заявление в адрес Топурии
Комментарии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к испано-грузинского бойцу Илии Топурии, который не так давно резко высказывался в его сторону. Мовсар написал сообщение, отреагировав на недавний пост Топурии, который говорил, что готов провести поединок на турнире UFC в Испании.

«Я унижу тебя перед твоими же болельщиками», — написал Евлоев.

Напомним, в последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26. В его активе уже 16 побед кряду в ММА и шесть в UFC. При этом россиянин не потерпел ни одного поражения.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?

Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022