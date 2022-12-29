Евлоев сделал резкое заявление в адрес Топурии
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Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к испано-грузинского бойцу Илии Топурии, который не так давно резко высказывался в его сторону. Мовсар написал сообщение, отреагировав на недавний пост Топурии, который говорил, что готов провести поединок на турнире UFC в Испании.
«Я унижу тебя перед твоими же болельщиками», — написал Евлоев.
Напомним, в последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30-27, 30-27, 30-26. В его активе уже 16 побед кряду в ММА и шесть в UFC. При этом россиянин не потерпел ни одного поражения.
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