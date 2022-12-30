Внук Мохаммеда Али высказался по поводу смерти Пеле

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, выразил соболезнования в связи со смертью легенды футбола Пеле. Знаменитый бразилец ушёл из жизни 29 декабря. Ему было 82 года.



«Сегодня мы потеряли невероятного спортсмена и настоящий символ мира. Я хочу выразить свои самые искренние соболезнования семье и близким Пеле. Теперь эти два друга могут встретиться снова», — написал Али Уолш у себя в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото своего дедушки с Пеле.

Фото: https://twitter.com/NicoAliX74

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Пеле вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

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