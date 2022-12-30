Ислам Махачев одним словом отреагировал на смерть Пеле
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Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле. Он умер вчера, 29 декабря, на 83-году жизни.
«GOAT», — написал Махачев в своих социальных сетях, прикрепив фото Пеле.
GOAT (Greatest Of All Time) в переводе с английского означает «Величайший на все времена».
Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист.
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