Кормье: если Коста первым побьёт Чимаева, то получит рычаги давления на UFC

Легендарный в прошлом боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что лучший способ для Пауло Косты получить рычаги давления на промоушен — победить Хамзата Чимаева.
«У Пауло Косты заканчивается контракт с UFC. Ему могут дать бой, чтобы он доказал, что достоин получать эти деньги. Если Коста победит Хамзата Чимаева, он сможет получить всё, что захочет. Так что для него в этом есть интерес.
Но если его побьют и сотрут в порошок, что теперь? Рычаги давления по контракту немного уменьшатся. Но представьте, как сильно может измениться ситуация, если Пауло первым побьёт Хамзата и сделает это зрелищно. Тогда все фишки будут у него в руках. Когда я говорю «фишки», я имею в виду доллары, детка», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.
Махачев показал, как борется с Кормье.
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