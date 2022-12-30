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Экс-чемпион UFC Оливейра прокомментировал смерть Пеле

Экс-чемпион UFC Оливейра прокомментировал смерть Пеле
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об уходе из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле. Он умер вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни.

«Король футбола. Бог выделил для тебя тёплое место на небесах», — написал Оливейра, прикрепив архивное фото Пеле.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

«Среди его причуд выделялась одна». Реакция мира на смерть великого Пеле «Среди его причуд выделялась одна». Реакция мира на смерть великого Пеле

Голы Пеле за «Нью-Йорк Космос».

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