Экс-чемпион UFC Оливейра прокомментировал смерть Пеле

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об уходе из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле. Он умер вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни.



«Король футбола. Бог выделил для тебя тёплое место на небесах», — написал Оливейра, прикрепив архивное фото Пеле.



Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

Голы Пеле за «Нью-Йорк Космос».