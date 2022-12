Гаджи Рабаданов — Коджи Такеда. Результаты взвешивания турнира Rizin vs Bellator

Стали известны результаты взвешивания в рамках турнира Rizin 40: Rizin vs Bellator, который состоится 31 декабря на арене в Сайтаме (Япония). Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов показал на весах 155,9 фунта (70,72 кг), а его японский соперник Коджи Такеда — 156 фунтов (70,76 кг).

Результаты взвешивания турнира Rizin 40: Rizin vs Bellator. Основной кард

Эй-Джей Макки (70,17 кг) vs. Роберто «Сатоши» де Соуза (70,76 кг)

Клебер Койк Эрбст (65,86 кг) vs Патрики Фрейре (65,77 кг)

Кёдзи Хоригути (56,61 кг) vs Хиромаса Огикубо (56,88 кг)

Хуан Арчулета (60,78 кг) vs Су Чул Ким ( 60,69 кг)

Гаджи Рабаданов (70,72 кг) vs. Коджи Такеда (70,76 кг)

Отметим, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет капитаном команды Bellator и секундантом Рабаданова. Организаторы турнира позиционируют бойцовский вечер как противостояние Самураев против Гладиаторов.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира Rizin 40. Первый поединок начнётся в 8:00 мск, основной кард, который откроет бой Рабаданова, стартует в 12:00 мск. Прямая трансляция поединка будет доступна на Okko.

Гаджи Рабаданов свой последний поединок провёл на турнире Bellator 283 с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Bellator 276. Джей-Джей Уилсон vs Гаджи Рабаданов.