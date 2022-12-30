Генри Сехудо отреагировал на смерть Пеле

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об уходе из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле. Он умер вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни.
«Покойся с миром, легенда», — написал Сехудо.
Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.
Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным панамериканским чемпионом.
Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики».
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