Президент WBC хочет создать лигу для боксёров-трансгендеров

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о желании организовать турнир для бойцов-трансгендеров.

«Бой мужчины с женщиной никогда не должен быть одобрен. В 2023 году мы собираемся набрать заинтересованных лиц, чтобы начать консультации и прорабатывать протоколы. Скорее всего, мы создадим лигу и турнир (для трансгендеров. — Прим. «Чемпионата»). Пришло время сделать это в целях инклюзивности и безопасности.

Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, поэтому опасность боя мужчины с женщиной никогда не возникнет благодаря тому, что мы собираемся сделать. Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению», — сказал Сулейман в интервью The Telegraph.

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