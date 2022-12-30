Майк Тайсон высказался о Пеле, показав их архивное фото

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы Майк Тайсон прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.
«Мне был 21 год. Я жил мечтой встретиться с одним из величайших. Он был тёплым и добрым человеком, который ни о ком не мог сказать ничего плохого. Покойся с миром», — написал Тайсон у себя в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Майка Тайсона
Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
- 30 декабря 2022
-
11:24
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:36
-
10:30
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
09:09
-
00:52
- 29 декабря 2022
-
23:41
-
23:25
-
23:09
-
22:32
-
22:04
-
21:19
-
20:57
-
20:09
-
19:57
-
19:07
-
18:57
-
18:22
-
18:03
-
17:30
-
17:16
-
16:31
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:57
-
14:35
-
13:55