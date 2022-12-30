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Майк Тайсон высказался о Пеле, показав их архивное фото

Майк Тайсон высказался о Пеле, показав их архивное фото
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы Майк Тайсон прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.

«Мне был 21 год. Я жил мечтой встретиться с одним из величайших. Он был тёплым и добрым человеком, который ни о ком не мог сказать ничего плохого. Покойся с миром», — написал Тайсон у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Майка Тайсона

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

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