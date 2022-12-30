WBA отреагировала на смерть Пеле, показав два фото с футболистом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отреагировала на смерть легендарного бразильского нападающего Пеле, опубликовав в своём официальном аккаунте в соцсети две фотографии с футболистом. Одна из них сделана во время его карьеры, вторая — уже в престарелом возрасте.
«Да здравствует Король Пеле», — гласит подпись к снимкам.
Фото: WBA
Фото: WBA
Бразилец скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.
Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.
Пеле с Марадоной головой чеканят мяч.
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