WBA отреагировала на смерть Пеле, показав два фото с футболистом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отреагировала на смерть легендарного бразильского нападающего Пеле, опубликовав в своём официальном аккаунте в соцсети две фотографии с футболистом. Одна из них сделана во время его карьеры, вторая — уже в престарелом возрасте.

«Да здравствует Король Пеле», — гласит подпись к снимкам.

Фото: WBA

Фото: WBA

Бразилец скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

Пеле с Марадоной головой чеканят мяч.