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Всемирный боксёрский совет: мы оплакиваем смерть мировой иконы футбола Пеле

Всемирный боксёрский совет: мы оплакиваем смерть мировой иконы футбола Пеле
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Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал в своём аккаунте в социальной сети трогательный пост, посвящённый ушедшему из жизни легендарному бразильскому нападающему Пеле. Футболист скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

«WBC оплакивает смерть бразильской легенды и мировой иконы футбола Пеле. Пусть он покоится с миром, а его семья почувствует любовь миллионов людей, которые следили за его необычной жизнью», — сказано в заявлении организации.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он боролся с онкологией. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

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